Di cosa parla La caduta della casa degli Usher? Ecco la nuova serie tv horror di Netflix

É importante sottolineare come La caduta della Casa degli Usher di Netflix e Mike Flanagan non sarà un adattamento letterale dell'omonimo racconto del terrore di Edgar Allan Poe , quanto piuttosto una rielaborazione più o meno libera sia del libro originale - pubblicata nel 1839 - sia di altre storie del famoso autore: del resto sono tantissime le rappresentazioni televisive e cinematografiche tratte da La caduta della casa degli Usher , circa 15 dal 1928 ad oggi.

La caduta della casa degli Usher racconta la storia degli spietati fratelli Roderick e Madeline Usher, che hanno fatto della Fortunato Pharmaceuticals un vero e proprio impero di ricchezza, privilegi e potere. Ma quando gli eredi della dinastia cominciano a morire per mano di una misteriosa donna conosciuta in gioventù, vengono a galla i segreti del passato.

Creata dal regista e sceneggiatore Mike Flanagan , autore di culto qui all'ennesima (ma ultima, dopo il nuovo contratto in esclusiva con Prime Video ) con Netflix dopo i successi delle serie tv Hill House, Bly Manor, Midnight Mass e The Midnight Club, oltre al film Il gioco di Gerald, questa nuova diabolica serie horror è ispirata alle opere di Edgar Allan Poe .

