Di cosa parla DI4RI, la serie tv di Netflix perfetta per il pubblico dei più giovani?

Di cosa parla DI4RI? Se in questi giorni vi siete imbattuti nel primo trailer ufficiale di DI4RI 2 e volete saperne di più, vi lasciamo alla trama ufficiale della serie tv italiana originale di Netflix prodotta e distribuita in esclusiva dalla piattaforma di streaming on demand.

La sinossi della seconda stagione di DI4RI recita: "Che cosa è successo ai giovani studenti della 2°D dopo l’occupazione degli scorsi episodi? Saranno rimasti in classe tutti insieme nella scuola di Marina Piccola? E Livia avrà perdonato Pietro dopo aver scoperto di quella scommessa? La seconda stagione di DI4RI riprende il racconto per rispondere a queste domande e introdurre nuove avventure, partendo dall’arrivo di un nuovo personaggio: si tratta di Bianca, cugina di Giulio, una ragazza piena di talento e sempre solare che dovrà integrarsi nel gruppo grazie alla sua contagiosa vitalità. Ma nella seconda stagione i nostri protagonisti affronteranno il loro terzo e ultimo anno di medie, un anno indimenticabile e carico di sfide che porterà dritti verso la prima prova importante della loro vita, l’esame di terza media. Ci sarà una scelta determinante da compiere: che cosa fare dopo? Se ognuno dovrà prendere la propria strada verso il liceo, l’amicizia sopravviverà alla separazione?".

Tra le tematiche affrontate da DI4RI anche la ribellione, l’ansia per il proprio futuro, l’affermazione di sé, il bullismo femminile, il senso di appartenenza ad un gruppo, l’accettazione dei nuovi partner dei genitori, l’amore e l’amicizia, tutti argomenti d'attualità che rendono la serie una perfetta visione familiare tra genitori e figli.

