Di cosa parla Domina? Tutto sulla serie tv con Kasia Smutniak da oggi su Sky

Di cosa parla Domina? Da oggi venerdì 8 settembre 2023 la serie tv con Kasia Smutniak torna su Sky in programmazione sul canale Sky Atlantic con la seconda stagione e otto nuovi episodi: ecco tutto quello che dovete sapere sul period drama Sky Original.

Domina racconta, per la prima volta dal punto di vista delle donne, le lotte per il potere durante il principato del celebre Cesare Augusto, primo imperatore romano, portando sullo schermo uno dei periodi più interessanti della storia romana e seguondo la straordinaria ascesa al potere di Livia Drusilla, terza moglie di Cesare Augusto, interpretata da Kasia Smutniak (Perfetti Sconosciuti, Loro, Diavoli).

Nella prima stagione di Domina Livia Drusilla è tornata a Roma dopo dieci anni di esilio, determinata a riconquistare tutto ciò che le era stato rubato. La seconda stagione di Domina riprende il racconto con l’erede dell’importante famiglia dei Claudii ormai a capo di un impero frammentato e di una dinastia disfunzionale: la donna, che dovrà lottare per preservare il suo matrimonio con Gaio, è sempre più determinata a fare in modo che sia uno dei suoi figli a sedersi sul trono, mentre nuovi e vecchi rivali ambiscono agli stessi onori, in un mondo dove è impossibile sapere di chi fidarsi.

Domina andrà in onda da oggi 8 settembre in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. Gli otto nuovi episodi saranno proposti a coppie ogni venerdì su Sky Atlantic per un totale di quattro settimane.

Per altri contenuti recuperate la recensione della prima stagione di Domina.