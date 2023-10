Di cosa parla For all mankind? Tutto sulla miglior serie tv che non avete visto

Di cosa parla For all mankind? La serie televisiva prodotta da Sony Pictures e distribuita in esclusiva dalla piattaforma di streaming on demand Apple TV+ è una delle migliori andate in onda negli ultimi anni, anche se è tra le meno conosciute dal grande pubblico.

For all mankind, serie televisiva andata in onda per la prima volta nel 2019 come uno dei titoli di lancio dell'allora neonata piattaforma di streaming di Apple Studios, racconta una storia ucronica dove la corsa allo spazio non è mai terminata, ed è ambientata in un mondo in cui l'allunaggio è stato perso dagli Stati Uniti e il primo uomo sulla Luna è stato dell'Unione Sovietica. Il titolo, ispirato alla placca commemorativa lasciata sulla Luna dall'equipaggio dell'Apollo 11, che riporta la scritta "We came in peace for all mankind", è anche lo stesso dell'omonimo leggendario documentario For all mankind di Al Reinert del 1989.

Accolta dal plauso della critica, ad oggi è composta da un totale di quattro stagioni, con quest'ultima incarnazione che debutterà a novembre in esclusiva su Prime Video: attraverso l'escamotage narrativo dell'ellissi, ogni stagione ha raccontato una nuova fase dell'esplorazione del Sistema Solare da parte della razza umana e dei governi che la rappresentano, con le puntate più recenti che si sono spinte fino ai primi anni 2000, quando la NASA e le altre organizzazioni sono già stanziate su Marte con una vera e propria colonia operativa (qui potete ammirare il trailer ufficiale di For all mankind 4).

