Di cosa parla Gen V? Tutto quello che dovete sapere sullo scandaloso spin-off di The Boys

Di cosa parla Gen V? Scoprite la nuova attesissima serie tv di Prime Video, spin-off del franchise di The Boys che promette una marea di scandali nel suo incrocio tra la vita dei college alla American Pie e il mondo violentissimo e grottesco della serie principale.

Dopo aver recuperato il trailer ufficiale di Gen V - The Boys, vi proponiamo qui sotto la trama ufficiale della serie tv di Prime Video: ecco tutto quello che dovete sapere sul nuovo spin-off della saga.

Gen-V è ambientato nel mondo diabolico di The Boys ed espande l'universo narrativo raccontando la storia della Godolkin University, il prestigioso college per soli supereroi dove gli studenti si esercitano per diventare una nuova generazione di eroi, preferibilmente con sponsorizzazioni lucrative. Non tutti, però, scelgono la strada della corruzione. Oltre al classico caos universitario, oltre alla ricerca della propria identità e alle feste, questi ragazzi si troveranno ad affrontare situazioni letteralmente esplosive. Mentre si contendono popolarità e buoni voti, è chiaro che la posta in gioco diventa molto più alta se ci sono di mezzo i superpoteri, e quando il gruppo di giovani dai poteri soprannaturali scopre che qualcosa di più grande e sinistro sta succedendo a scuola, saranno messi alla prova: sceglieranno di diventare gli eroi o i cattivi delle loro storie?

