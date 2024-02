Di cosa parla Un gentiluomo a Mosca? Scoprite la serie di Ewan McGregor e Mary E Winstead

Di cosa parla Un gentiluomo a Mosca? Dopo la conferma che Un gentiluomo a Mosca uscirà in Italia su Paramount+, andiamo alla scoperta della trama della nuova serie che vedrà riunirsi sul piccolo schermo la coppia nella vita reale Ewan McGregor e Mary Elizabeth Winstead.

Adattamento del romanzo best-seller internazionale di Amor Towles, Un gentiluomo a Mosca segue il conte Alexander Rostov, interpretato dall'attore vincitore dell'Emmy Award Ewan McGregor (Star Wars franchise, Fargo, Trainspotting), che, all'indomani della Rivoluzione russa, scopre che il suo passato dorato lo pone dalla parte sbagliata della storia: scongiurata l'esecuzione immediata, viene esiliato da un tribunale sovietico in una mansarda dell'opulento Hotel Metropol, minacciato di morte se dovesse rimettere piede fuori.

Mentre gli anni passano e alcuni dei decenni più tumultuosi della storia russa si svolgono al di fuori delle porte dell'hotel, le circostanze permettono a Rostov di entrare in un mondo molto più ampio fatto soprattutto di scoperte emotive: riuscirà a costruirsi una nuova vita tra le mura dell'hotel, e scoprire il vero valore dell'amicizia, della famiglia e soprattutto dell'amore?

La serie come detto arriverà in esclusiva italiana su Paramount+, ma attualmente non è ancora stata rivelata la data d'uscita ufficiale dunque vi invitiamo a rimanere sintonizzati per i prossimi aggiornamenti. Nel frattempo, guardate le prime immagini di Un gentiluomo a Mosca.