Di cosa parla Loki 2 e quando è ambientata nella timeline del MCU? Se avete già visto l'ultimo teaser trailer della seconda stagione di Loki sapete già che cosa aspettarvi, ma in vista del debutto del primo episodio della serie con Tom Hiddleston vogliamo offrirvi una piccola guida alla visione.

La seconda stagione della serie Marvel Studios Loki riprende pochi istanti dopo lo scioccante finale della prima, e dopo la morte di Colui che rimane per mano di Sylvie: il Dio dell'Inganno protagonista si ritrova a combattere per la salvaguardia dell’anima della TVA insieme a Mobius, al cacciatore B-15 e a una squadra di personaggi sia già noti sia assolutamente inediti. In questi nuovi episodi, Loki naviga in un multiverso in continua espansione e sempre più pericoloso proprio alla ricerca di Sylvie, del Giudice Rensalyer e di Miss Minutes, e soprattutto della verità su cosa significhi possedere il libero arbitrio e uno scopo glorioso.

Ricordiamo che Loki 2 è interpretata da Tom Hiddleston, Sophia Di Martino, Owen Wilson e Gugu Mbatha-Raw, con la partecipazione di Wunmi Mosaku, Eugene Cordero, Rafael Casal, Tara Strong, Ke Huy Quan e Jonathan Majors di nuovo nei panni delle varianti di Kang il conquistatore. Gli episodi sono diretti da Justin Benson & Aaron Moorhead, Dan Deleeuw e Kasra Farahani, con Eric Martin capo sceneggiatore e Kevin Feige e Stephen Broussard come produttori esecutivi, insieme a Louis D'Esposito, Victoria Alonso e Tom Hiddleston.

Per altri contenuti scoprite la line-up completa degli episodi di Loki 2.