Di cosa parla Tutta la luce che non vediamo, la nuova attesissima serie Netflix?

Di cosa parla Tutta la luce che non vediamo?

Tutta la luce che non vediamo è l'adattamento televisivo dell’omonimo romanzo best seller e vincitore del Premio Pulitzer di Anthony Doerr, portato sul piccolo schermo nel formato della mini-serie in quattro episodi e interamente diretto da Shawn Levy e scritto da Steven Knight.

La storia racconta la vita di Marie-Laure, una ragazza francese cieca, e quella di suo padre, Daniel LeBlanc, che fuggono dalla Parigi occupata dai tedeschi con un diamante leggendario per impedire che finisca nelle mani dei nazisti. Braccati senza sosta da un crudele ufficiale della Gestapo che vuole impossessarsi della pietra preziosa per il suo interesse personale, Marie-Laure e Daniel trovano presto rifugio a St. Malo, dove vanno a vivere con uno zio solitario che diffonde le trasmissioni clandestine per la resistenza. In questa cittadina sul mare una volta idilliaca, il percorso di Marie-Laure incrocia inevitabilmente quello di un’improbabile anima gemella: Werner, un adolescente brillante arruolato dal regime di Hitler per rintracciare proprio le trasmissioni illegali, ma che invece possiede un legame segreto con Marie-Laure e soprattutto con la fiducia che la ragazza ripone nell’umanità e la speranza per un futuro migliore. Le vite di Marie-Laure e Werner si intrecceranno per un intero decennio, raccontato appunto nel corso dei quattro episodi che comporranno la mini-serie.

