Di cosa parla Masters of the Air, la nuova serie tv di Steven Spielberg e Tom Hanks? Se anche voi siete rimasti impressionanti della prime foto di Masters of the Air, ecco tutto quello che dovete sapere sulla nuova serie tv in arrivo in esclusiva su Apple TV+.

Basato sull'omonimo libro di Donald L. Miller e sceneggiato da John Orloff, Masters of the Air segue gli uomini del 100° Gruppo Bombardieri (il cosiddetto “Bloody Hundredth”) alle prese con pericolosi raid di bombardamento sulla Germania nazista in condizioni proibitive, dovute al gelo, alla mancanza di ossigeno e al terrore di un combattimento condotto a 25.000 piedi di altezza. La rappresentazione del prezzo psicologico ed emotivo pagato da questi giovani uomini che hanno contribuito a distruggere l'orrore del Terzo Reich di Hitler è al centro della storia di Masters of the Air: alcuni furono abbattuti e catturati; altri furono feriti o uccisi. Altri ancora ebbero la fortuna di tornare a casa.

Indipendentemente dal destino individuale, tutti hanno ricevuto un tributo: spaziando dai campi e villaggi bucolici del sud-est dell'Inghilterra alle dure privazioni di un campo di prigionia tedesco e ritraendo un periodo unico e cruciale della storia mondiale, Apple TV+ anticipa Masters of the Air è un autentico successo cinematografico sia in termini di scala che di portata.

La serie è la terza che Steven Spielberg e Tom Hanks realizzano insieme dopo i capolavori Band of Brothers e The Pacific, che hanno fatto al storia del piccolo schermo, il quarto progetto che i due artisti dedicano insieme alla Seconda Guerra Mondiale considerando anche Salvate il soldato Ryan. La serie farà il suo debutto su Apple TV+ il 26 gennaio 2024 con i primi due episodi di un totale di nove, con una nuova puntata ogni venerdì fino al 15 marzo.