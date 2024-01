Di cosa parla Mercoledì? Cosa sapere della popolare serie tv se l'avete persa su Netflix

Di cosa parla Mercoledì? Visto che la serie tv con Jenna Ortega sta per uscire in dvd in Italia grazie a Warner Bros, gli spettatori non abbonati a Netflix potrebbero finalmente avere l'occasione per recuperare una delle serie tv più chiacchierate degli ultimi anni.

Se non l'avete mai vista prima e volete mettervi in pari, dovete sapere che Mercoledì è una commedia horror di tipo investigativo e soprannaturale che esplora gli anni di Mercoledì Addams come studentessa della Nevermore Academy: nel corso degli episodi la protagonista tenta di dominare le sue emergenti abilità psichiche, di indagare su una mostruosa serie di omicidi che sta terrorizzando la città e di risolvere il mistero soprannaturale che ha coinvolto i suoi genitori 25 anni prima, il tutto mentre si trova a gestire le sue nuove e intricate relazioni alla Nevermore Academy.

La serie tv, creata e diretta da Tim Burton, è stata acclamata da critica e pubblico e ha ricevuto ben 12 nomination agli Emmy nel 2023 tra cui Miglior Serie Comica, Miglior Regia in una serie comedy per Tim Burton e Miglior attrice protagonista in una serie comedy per Jenna Ortega - rendendola la seconda più giovane interprete femminile ad essere nominata nella categoria nonché la terza attrice latina dopo Rita Moreno e America Ferrera.

Mercoledì ha registrato risultati sensazionali e conquistato numerosi record a livello globale e rimane ad oggi la serie televisiva inglese più popolare di tutti i tempi su Netflix. Nel frattempo, scoprite le prime novità sulla seconda stagione di Mercoledì, in arrivo prossimamente.