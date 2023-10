Di cosa parla Monterossi 2? Tutto sulla nuova stagione della serie tv Prime Video

Di cosa parla Monterossi 2? Se siete stati fan della prima stagione di Monterossi, la serie tv di Prime Video con Fabrizio Bentivoglio, e non volete perdervi gli ultimi aggiornamenti sul prossimo ciclo di episodi, siete capitati nel posto giusto.

Dovete sapere infatti che la seconda stagione di Monterossi partirà da una scia di omicidi inspiegabili, collegati tra loro da uno strano rituale e che stanno gettando Milano nel panico più assoluto. Tra i personaggi principali ci saranno tre ragazzi che incrociano i loro destini in quella kasbah proletaria e multietnica che è piazza Selinunte, due killer che per sbarcare il lunario sono costretti ad andare a Reggio Calabria in cerca di un assassino che non si trova, e ovviamente Carlo Monterossi, in fuga da Crazy Love e in cerca di un po’ di giustizia.

Diretta da Roan Johnson e tratta dal romanzo “Torto marcio” di Alessandro Robecchi, la seconda stagione di Monterossi - La serie è scritta da Roan Johnson, Davide Lantieri e Alessandro Robecchi e ha per protagonisti Fabrizio Bentivoglio, Diego Ribon, Donatella Finocchiaro, Martina Sammarco e Luca Nucera, con la partecipazione straordinaria di Carla Signoris. La serie sarà disponibile in esclusiva su Prime Video in Italia dal 10 novembre 2023.

