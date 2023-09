Di cosa parla Mr & Mrs Smith? La serie tv Prime Video remake di Brad Pitt e Angelina Jolie

Di cosa parla Mr & Mrs Smith? Se siete fan di Donald Glover ma non avete mai visto il film omonimo con Brad Pitt e Angelina Jolie, ecco tutto quello che dovete sapere sulla prossima serie tv in arrivo su Prime Video.

Dai co-creatori ed executive producer Donald Glover (Swarm, Atlanta) e Francesca Sloane (Atlanta, Fargo), la serie è una rivisitazione del film con Brad Pitt e Angelina Jolie targato New Regency ed uscito nel 2005 per la regia di Doug Liman: il film, nato da una sceneggiatura che l'autore Simon Kinberg scrisse come tesi per il Master di Belle Arti, divenne un successo al box office globale con quasi 500 milioni di dollari d'incasso in tutto il mondo, ma dai più viene ricordato per aver fatto incontrare e innamorare Brad Pitt e Angelina Jolie (anche se le cose tra i due, dopo anni di relazione, non sono andate a finire benissimo).

La serie tv remake di Mr & Mrs Smith vede Donal Glover nei panni di John Smith e Maya Erskine nel ruolo di Jane Smith: due estranei che hanno abbandonato le loro vere identità per diventare partner – nello spionaggio e in matrimonio. Abbinati da una misteriosa agenzia, ogni episodio della serie li seguirà in una nuova missione e in una nuova tappa della loro relazione. Quando però i nodi inizieranno a venire al pettine, i due dovranno lottare per rimanere insieme, perché in questo matrimonio il divorzio non è contemplato.

