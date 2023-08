Di cosa parla One Piece? Tutto sulla serie Netflix del momento

Di cosa parla One Piece? Se vi siete persi il trailer finale di One Piece e non conoscete né il manga originale né la serie tv animata, ecco tutto quello che dovete sapere sul mondo della nuova serie tv di Netflix, disponibile da oggi sulla piattaforma.

Basato sulla serie manga più venduta di sempre in Giappone creata da Eiichiro Oda, ONE PIECE è una leggendaria avventura di mare come nessun’altra: racconta la storia di Monkey D. Luffy, un giovane avventuriero che ha sempre sognato una vita di libertà. Luffy parte dal suo piccolo villaggio per affrontare un pericoloso viaggio alla ricerca di un leggendario tesoro, il cosiddetto ONE PIECE, col sogno di diventare il Re dei Pirati. Ma, per riuscire a trovare il bottino, Luffy dovrà riunire l’equipaggio che ha sempre desiderato e trovare una nave su cui salpare, perlustrando ogni centimetro dei vasti mari, scampando alla giustizia dei Marines e ai cacciatori di taglie e superando in astuzia i pericolosi pirati rivali che incontrerà sul suo cammino.

Tutti gli otto episodi della prima stagione della serie tv live-action di One Piece sono disponibili da oggi in esclusiva per tutti gli abbonati alla piattaforma di streaming on demand di Netflix.

