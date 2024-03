Di cosa parla Outer Range? Scoprite la serie perfetta se avete amato Josh Brolin in Dune 2

Di cosa parla Outer Range? Una domanda che si saranno posti in molti nel vedere l'annuncio di Prime Video della data d'uscita di Outer Range 2, una serie passata un po' sottotraccia all'epoca della sua uscita ma fortunatamente confermata dalla piattaforma di streaming on demand.

Se l'aveva scoperta solo adesso e volete recuperarla dopo aver apprezzato Josh Brolin in Dune: Parte 2, vi basti sapere che Outer Range racconta la storia di Royal Abbott (Josh Brolin), proprietario di un ranch che lotta strenuamente per la sua terra e per la sua famiglia e che in un giorno come tanti si imbatte in un fenomeno inspiegabile nel cuore della natura selvaggia del Wyoming, un’oscura voragine al centro di un terreno.

Il mistero che circonda questo abisso senza fondo, apparso in un appezzamento del ranch della famiglia Abbott, si infittisce sempre di più, e i protagonisti - la famiglia Abbott - dovranno continuare ad indagare e cercare di restare uniti quando si ritrovano a dover affrontare minacce su più fronti. La seconda stagione di Outer Range spingerà i suoi personaggi sempre più nel profondo del baratro, con risvolti imprevisti che potrebbero scuotere le fondamenta del tempo stesso.

Il cast della serie include anche Imogen Poots (Baltimore), Lili Taylor (Manhunt), Tamara Podemski (Reservation Dogs), Lewis Pullman (Top Gun: Maverick, Thunderbolts), Olive Abercrombie (The Haunting of Hill House) e Will Patton (Horizon: An American Saga).

La serie vede come executive producer Charles Murray, Brad Pitt e Josh Brolin, tra gli altri. Per lasciarvi stuzzicare ancora di più, date un'occhiata al trailer ufficiale di Outer Range.

