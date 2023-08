Di cosa parla Percy Jackson, la nuova serie tv fantasy in uscita esclusiva di Disney+?

La piattaforma di streaming on demand Disney+ ha da poco pubblicato il trailer e la data d'uscita di Percy Jackson, nuova serie tv fantasy in arrivo in esclusiva per tutti gli abbonati al servizio, ma di cosa parla Percy Jackson?

Basata sulla saga di libri best-seller del pluripremiato autore Rick Riordan la serie, che debutterà mercoledì 20 dicembre 2023 su Disney+ con i primi due episodi e con nuovi episodi ogni settimana, è intitolata ufficialmente Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo e racconta la fantastica storia di un moderno semidio dell’età di 12 anni, Percy Jackson: l'adolescente sta finalmente iniziando ad accettare la natura dei suoi nuovi poteri divini quando il dio del cielo, Zeus, lo accusa di aver rubato il suo fulmine maestro. Con l'aiuto dei suoi amici Grover e Annabeth, Percy deve intraprendere l'avventura di una vita per ritrovare la magica arma e riportarla nell'Olimpo per ristabilire l'ordine delle cose...e ovviamente discolparsi agli occhi di Zeus.

Rick Riordan, i cui libri di Percy Jackson hanno venduto oltre 100 milioni di copie in tutto il mondo e ispirato già due film - Percy Jackson e Gli dei dell'Olimpo e Percy Jackson e Gli dei l'Olimpo: Il mare dei mostri - ha lavorato a stretto contatto con il team creativo e gli showrunner Jon Steinberg e Dan Shotz per dare vita ai suoi romanzi e realizzare una serie che rimanesse fedele alla sua visione.

Per altri contenuti guardate il primo poster di Percy Jackson e Gli dei dell'Olimpo.