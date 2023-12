Di cosa parla Piedone? La trama della serie di Salvatore Esposito ispirata a Bud Spencer

Di cosa parla Piedone? In queste ore Sky ha pubblicato le prime foto di Piedone, nuova serie tv con Salvatore Esposito in arrivo nel 2024, ecco tutto quello che dovete sapere a proposito della trama.

Piedone vedrà Salvatore Esposito nei panni di Vincenzo Palmieri, un ispettore di polizia erede spirituale dell’iconico commissario Rizzo reso immortale da Bud Spencer nel film Piedone Lo Sbirro del 1973.

La storia segue l’ispettore Vincenzo Palmieri, che ritorna a Napoli dopo diversi anni di assenza per chiudere i conti con il passato. Palmieri è un poliziotto che non ama le armi, allievo del popolare Commissario Rizzo detto Piedone. Dovrà conquistare la fiducia della sua nuova squadra e dimostrare che i suoi metodi anticonvenzionali non sono un problema ma, anzi, sono l’arma migliore per risolvere i casi. Per Vincenzo ritornare nella sua città d’origine, una Napoli diversa ma che custodisce ancora la sua anima, significa chiudere un cerchio: tra un’indagine e l’altra, in cui non mancheranno colpi di scena e sorrisi, proverà a ricongiungersi con il passato e a fare pace con i propri fantasmi e con la propria città d’origine.

Ricordiamo che Piedone uscirà nel 2024 in esclusiva su Sky, con una data d'uscita specifica che sarà rivelata prossimamente.