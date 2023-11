Di cosa parla Progetto Lazarus? Trama e data della stagione 2 della serie sci-fi di Sky

Di cosa parla Progetto Lazarus? In queste ore è stata presentata la seconda stagione dell’apocalittica serie tv Sky Original in arrivo in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW a partire dal prossimo 18 dicembre, ecco tutto ciò che dovete sapere al riguardo.

Nel nuovo ciclo di episodi, il team Lazarus continua la sua battaglia contro il tempo per salvare l’umanità, mentre il mondo è incastrato in un ciclo temporale infinito che finirà con la completa estinzione del pianeta. Tra i protagonisti c'è il risoluto agente della Lazarus, George, rimasto in disgrazia dopo aver tradito l'organizzazione in nome dell'amore. George è determinato a riscattarsi e riconquistare la fiducia dei suoi amici, colleghi e dell'amore della sua vita, ma quando scopre che la causa che sta combattendo è più pericolosa di quanto sembri, inizia a sospettare che l'unica persona di cui può veramente fidarsi sia sé stesso.

La seconda stagione di Progetto Lazarus vanta un cast di prim'ordine che include il candidato agli Emmy e ai BAFTA Pappa Essiedu (I May Destroy You), Anjli Mohindra (Bodyguard), Charly Clive (Pure), Vinette Robinson (Boiling Point), Rudi Dharmalingam (Wakefield), Caroline Quentin (Bridgerton) e Tom Burke (Strike). Tra le new entry della nuova stagione ci sono anche Royce Pierreson (The Irregulars, The Witcher), Colin Salmon (Resident Evil, Limitless), Safia Oakley-Green (Sherwood), Lorne MacFayden (Vigil), Zoe Telford (Genius), Sam Troughton (The Outlaws) e James Atherton (Hollyoaks).

Progetto Lazarus è prodotto dal team di Urban Myth Films, in associazione con Sky Studios, ed è stato creato e scritto dal candidato ai BAFTA Joe Barton (Giri / Haji). Per altri contenuti recuperate la nostra recensione della prima stagione di Progetto Lazarus.