Di cosa parla La ruota del tempo 2? Tutto sul fantasy tv di Prime Video

Avete visto il trailer de La ruota del tempo 2 e volete saperne di più sulla serie televisiva fantasy del momento in uscita sulla piattaforma di streaming on demand Prime Video? Niente paura, in questo articolo potete trovare ciò che state cercando.

In particolare, di cosa parla La ruota del tempo? Se siete curiosi di scoprire il mondo della serie tv, sappiate che La ruota del tempo è stata adattata per la televisione dall’executive producer e showrunner Rafe Judkins a partire dai romanzi fantasy best-seller fantasy di Robert Jordan e racconta la storia di Rand al’Thor (Josha Stradowski, Gran Turismo), che scopre di essere il Drago Rinato, una pericolosa figura della storia destinata a salvare il mondo... o a distruggerlo.

Ambientata in un mondo fantasy in cui la magia esiste ma è accessibile solo ad alcune donne, la storia segue Moiraine (Rosamund Pike), componente di un'organizzazione segreta tutta al femminile ed incredibilmente potente nota nel regno come Aes Sedai. Quando questa misteriosa nobildonna arriva in un remoto villaggio tra le montagne affermando che uno tra cinque giovani è in realtà il Drago Rinato, la reincarnazione di un antico potere che un tempo distrusse il mondo e che rischia di farlo ancora se lei non riuscirà a scoprire la vera identità del Rinato, ha inizio un viaggio pericoloso intorno al mondo per salvare l'umanità.

