Di cosa parla La ruota del tempo? Tutto quello che dovete sapere sul fantasy Prime Video

Di cosa parla La ruota del tempo? A corredo della pubblicazione delle prime immagini de La ruota del tempo 2, e in vista del ritorno della serie fantasy in esclusiva su Prime Video dal prossimo 1 settembre, raccontiamo in breve la trama dello show per i curiosi e i nuovi spettatori.

Basata sui best-seller fantasy di Robert Jordan, La ruota del tempo racconta la storia di un umile ragazzo di campagna, Rand al’Thor (Josha Stradowski, Gran Turismo), che scopre di essere il Drago Rinato, una pericolosa figura della storia destinata a salvare il mondo... o a distruggerlo. Nel tentativo di proteggerlo dall’Oscuro, un esercito di potenti streghe deve fare i conti con il suo crescente potere e la sua invadente follia. Ma la Ruota del Tempo gira e l’Ultima Battaglia si avvicina: anche se Rand pensava di aver distrutto l’Oscuro, il male non è scomparso dal mondo. Nella seconda stagione, nuove e vecchie minacce inseguono i giovani amici di Two Rivers, ora sparsi per il mondo. La donna che li ha trovati e guidati non è ora in grado di aiutarli, quindi devono trovare altre fonti di forza: l’uno nell’altro, o in loro stessi, nella Luce... o nell’Oscurità.

La Ruota del Tempo è interpretata da Rosamund Pike (L’amore bugiardo - Gone Girl, I Care a Lot) nel ruolo di Moiraine Damodred, Daniel Henney (Criminal Minds) come Lan Mandragoran, Zoë Robins (Power Rangers Ninja Steel) nei panni di Nynaeve al’Meara, Madeleine Madden (Dora e la città perduta) come Egwene al’Vere, Marcus Rutherford (Obey) nel ruolo di Perrin Aybara, Dónal Finn (SAS Rogue Heroes) nei panni di Mat Cauthon e Ceara Coveney (Il giovane Wallander) come Elayne Trakand.

