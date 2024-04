Di cosa parla la nuova serie tv di cui parlano tutti con Anthony Hopkins nell'Antica Roma

Dopo aver scoperto dove sarà possibile vedere in Italia Those about to die, torniamo a parlare dell'attesissima serie tv con protagonista Anthony Hopkins per le prime anticipazioni sulla trama.

La serie tv Those about to die è ambienta a Roma nel 79 a.C.: il centro dell’Impero Romano è la città più ricca del mondo, e un grande flusso di schiavi giunge dal crescente impero come manodopera. La popolazione romana, annoiata, irrequieta e sempre più violenta, è tenuta sotto controllo da due elementi: cibo gratuito e intrattenimento spettacolare con gare di bighe e lotte di gladiatori. Those About To Die esplora il mondo di questi giochi, caratterizzato da sete di sangue, avidità di denaro, lotte di potere e corruzione.

Le gare al Circo Massimo sono controllate da quattro corporazioni di proprietà dei Patrizi: le fazioni blu, rossa, bianca e verde, e, a Roma, avere una quota di queste quattro fazioni è considerata la cosa più preziosa. Il gusto della plebe per l'intrattenimento si fa sempre più cinico e assetato di sangue, e diventa necessario un nuovo stadio progettato appositamente per i combattimenti dei gladiatori: il Colosseo. Le dimensioni dello stadio, come anche l’imponenza dei combattimenti tra gladiatori e animali, è enorme, così come lo è la criminalità legata al fiorente giro di scommesse. Sottoterra, sotto le gradinate, migliaia di persone lavorano e vivono e, tra loro, ce ne sono migliaia che morirebbero per i giochi...

Nel cast della serie il Premio Oscar Sir Anthony Hopkins nel ruolo dell’Imperatore Vespasiano, oltre a Iwan Rheon, Tom Hughes, Sara Martins e Jóhannes Haukur Jóhannesson, tra gli altri. Per altri contenuti guardate il trailer ufficiale di Those about to die.

