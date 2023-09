Di cosa parla Sex Education: tutto quello che dovete sapere sulla stagione 4 di Netflix

Di cosa parla Sex Education? Se vi siete imbattuti nel trailer ufficiale di Sex Education 4 e volete conoscere qualche anticipazione in più in attesa del debutto previsto in esclusiva su Netflix dal 21 settembre prossimo, allora siete capitati nel posto giusto.

La quarta stagione di Sex Education ha inizio dopo la chiusura del liceo di Moordale, quando Otis e Eric devono affrontare un nuovo inizio - il loro primo giorno al Cavendish Sixth Form College. Secondo la sinossi ufficiale di Netflix, nella prossima e ultima stagione della serie:

"Otis è nervoso all’idea di creare una nuova clinica, mentre Eric spera con tutto sé stesso che non saranno di nuovo degli “sfigati”. L’istituto Cavendish rappresenta uno shock culturale per tutti gli studenti di Moordale, che fino ad allora pensavano di essere progressisti. Questa nuova scuola è molto diversa, ogni giorno si fa yoga nel giardino comune, si respira un’atmosfera all’insegna della sostenibilità e c’è un gruppo di ragazzi popolari per la loro... gentilezza?! Viv è totalmente sconvolta dall’atteggiamento non competitivo degli studenti, mentre Jackson sta ancora cercando di superare la sua storia con Cal. Aimee decide di fare qualcosa di nuovo frequentando lezioni d’arte e Adam prova a capire se un’istruzione di tipo tradizionale sia adatta a lui. Nel frattempo, negli Stati Uniti, Maeve sta vivendo il suo sogno alla prestigiosa Wallace University, in cui segue le lezioni dell'autore di culto Thomas Molloy. Otis si strugge per lei, mentre deve abituarsi al fatto di non essere più figlio unico, o l'unico terapista della scuola…".

Per altri contenuti, vi ricordiamo che Sex Education 4 avrà un finale lungo come quello di Stranger Things.