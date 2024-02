Di cosa parla Il simpatizzante? La trama della serie HBO con Robert Downey Jr

Di cosa parla Il simpatizzante? Se siete rimasti incuriositi dal primo trailer ufficiale de Il simpatizzante, la nuova serie tv HBO con protagonista Robert Downey Jr, ecco tutto quello che dovete sapere.

La serie, diretta dall'acclamato regista sud-coreano Park Chan-wook, autore di Oldboy, The Handmaiden e Decision to leave che torna alla guida di una serie tv dopo l'acclamata The Little Drummer Girl con Florence Pugh, Alexander Skarsgaard e Michael Shannon, è descritta come un thriller di spionaggio con note ironiche e una forte connotazione interculturale, con una storia tratta dall’omonimo romanzo vincitore del premio Pulitzer scritto da Viet Thanh Nguyen.

La trama è incentrata sulle lotte di una spia comunista metà francese e metà vietnamita durante gli ultimi giorni della guerra del Vietnam quando, iniziata una nuova vita da rifugiato a Los Angeles, il protagonista scoprirà che i suoi giorni da spia purtroppo per lui non sono finiti.

Una coproduzione tra HBO, A24 e Rhombus Media, prodotta in associazione con Moho Film e Cinetic Media, Il simpatizzante è stata creata da Park Chan-wook e Don McKellar, entrambi anche co-showrunner e produttori esecutivi, e può vantare un cast d’eccezione guidato dalla vincitrice del premio Emmy Sandra Oh (Grey’s Anatomy, Killing Eve) e il candidato al premio Oscar Robert Downey Jr. (Iron Man, The Avengers, Oppenheimer) chiamato ad interpretare diversi ruoli nel corso degli episodi.

