Di cosa parla Il tatuatore di Auschwitz? Scoprite la nuova serie tv Sky con Harvey Keitel

Di cosa parla Il tatuatore di Auschwitz? Il network Sky ha annunciato Il tatuatore di Auschwitz circa un anno fa, ma in vista dell'uscita della nuova serie tv con protagonista Harvey Keitel cerchiamo di approfondire i dettagli sull'ambizioso progetto.

Tratto dal bestseller internazionale di Heather Morris, Il tatuatore di Auschwitz è la storia di un uomo, Lali (Jonah Hauer-King), ebreo slovacco che nel 1942 fu deportato ad Auschwitz-Birkenau, il campo di concentramento dove oltre un milione di ebrei furono uccisi durante l'Olocausto. Poco dopo il suo arrivo, fu nominato Tätowierer (tatuatore) e incaricato di marchiare le braccia dei compagni di prigionia con i numeri di identificazione. Quando Gita (Anna Próchniak) arriva ad Auschwitz, Lali le tatua il braccio e fra i due scatta un inaspettato amore a prima vista che li porterà a cominciare una storia coraggiosa, indimenticabile e umana. Sotto la costante sorveglianza di un irascibile ufficiale nazista delle SS, Baretzki (Jonas Nay), Lali e Gita hanno un unico obiettivo: mantenersi in vita a vicenda.

Circa 60 anni dopo, Lali (interpretato in questa linea temporale da Harvey Keitel) incontra la scrittrice alle prime armi Heather Morris (Melanie Lynskey). Rimasto vedovo da poco, Lali, ormai ottantenne, trova il coraggio di raccontare a Heather la sua storia e di affrontare i fantasmi della sua giovinezza rivivendo i ricordi della sua storia con Gita in uno dei luoghi più orribili e meno adatti a vivere una storia d’amore.

La serie arriverà prossimamente in esclusiva su Sky e NOW. Per altri contenuti simili, scoprite il nuovo film La zona d'interesse, in arrivo al cinema.