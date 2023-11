Di cosa parla The Boys? Cosa dovete sapere se volete iniziare la serie tv di Prime Video

Di cosa parla The Boys? Se avete sentito parlare della chiacchieratissima serie tv di Prime Video e siete curiosi di premere il tasto play davanti al primo episodio della prima stagione, questo articolo potrebbe fare al caso vostro.

The Boys è una serie televisiva Amazon Studios e Sony Pictures Television Studios sviluppata dall’executive producer e showrunner Eric Kripke e basata sul fumetto best-seller del New York Times creato da Garth Ennis e Darick Robertson, che lavora nella produzione in veste di executive producer.

La storia una versione divertente, grottesca irriverente rilettura di ciò che potrebbe accadere nel mondo di oggi se esistessero davvero i supereroi: sarebbero certamente famosi più delle superstar del cinema o dei campioni dello sport, sarebbe influenti come politici e soprattutto le persone li venererebbero come degli dei. Il problema è che il potere dà alla testa, e i supereroi del mondo di The Boys spesso abusano dei propri poteri invece di usarli per fare del bene. Per fermare i supereroi corrotti esistono i 'The Boys', un gruppo di vigilanti underground che porta avanti un’impresa tanto eroica quanto disperata: tentare di svelare la verità sui Seven e la Vought, la società multimiliardaria che gestisce i supereroi e che copre tutti i loro sporchi segreti.

La serie tv, composta ad oggi da tre stagioni più una quarta in arrivo, e che ha dato origine ad un franchise che include anche la serie tv animata The Boys: Diabolical e lo spin-off live-action Gen V, è famosa per i suoi toni parodistici e assurdi, la violenza esplicita e il sesso senza filtri, oltre alle tante frecciatine rivolte ai supereroi più famosi di DC e Marvel e all'industria hollywoodiana. In questi giorni, Prime Video ha pubblicato i primi poster di The Boys 4, con la nuova stagione che debutterà nel 2024.

