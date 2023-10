Di cosa parla The Gilded Age 2? La serie perfetta per i fan di Bridgerton e Downton Abbey

Di cosa parla The Gilded Age? In questo articolo vi raccontiamo tutto quello che dovete sapere sulla nuova serie tv di HBO in arrivo in Italia grazie a Sky e NOW.

La serie è ambientata durante l'Età dell'Oro americana, un periodo di immensi cambiamenti economici, di grande conflitto tra vecchie modalità e nuovi sistemi, e di enormi fortune guadagnate e perse: la seconda stagione di The Gilded Age inizia la mattina di Pasqua del 1883, con la notizia che l'offerta di Bertha Russell per un palco all'Academy of Music è stata respinta.

La sinossi ufficiale di The Gilded Age fornitaci da Sky recita come segue: "Affermarsi in società è un vero e proprio lavoro per la nuova borghesia di New York, che cerca faticosamente di farsi notare ritagliandosi un posto nei migliori teatri e ristoranti, guadagnando inviti ai balli più esclusivi. Bertha Russell (Carrie Coon), stella nascente della classe emergente, non ha intenzione di accettare rifiuti e nella nuova stagione continua la sua lotta contro l’antiquata aristocrazia, rappresentata da Agnes van Rhijn (Christine Baranski), che cerca invece di mantenere la propria esclusiva supremazia. Ma il progresso, la modernità, lo stile di vita innovativo e libero che ormai regnano sovrani a New York minano dalle fondamenta quel vecchio status quo che sembra ormai dover cedere il passo ad una società più dinamica."

La serie arriverà in esclusiva su Sky e NOW dal 30 ottobre. Per altri contenuti guardate le prime foto di The Gilded Age 2.