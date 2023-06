Di cosa parla The Witcher 3? Tutto quello che dovete sapere sulla trama dei nuovi episodi

La guerra è imminente nel trailer ufficiale di The Witcher 3, terza stagione della popolare serie tv fantasy di Netflix con protagonista Henry Cavill che sta per tornare sulla piattaforma di streaming on demand con otto nuovi episodi.

Ma di cosa parla The Witcher 3? Se volete rinfrescarvi la memoria, niente paura: nel paragrafo che trovate di seguito, vi forniamo qualche anticipazione in vista dell'uscita dei nuovi episodi della serie.

La nuova stagione di The Witcher, ancora una volta guidata dalla showrunner e produttrice esecutiva Lauren Schmidt Hissrich, prenderà il via con Geralt che deve urgentemente trovare un nascondiglio sicuro per Ciri, mentre i monarchi, i maghi e le bestie oscure del Continente le danno la caccia per catturarla: determinato a proteggere la sua famiglia appena riunita da coloro che minacciano di distruggerla, Geralt fa affidamento sulla maga Yennefer che, incaricata dell’addestramento magico di Ciri, li conduce alla fortezza protetta di Aretuza, dove spera di scoprire di più sui misteriosi poteri della ragazza. Purtroppo per loro, però, una volta lì scoprono che proprio Aretuza è diventata un campo di battaglia di corruzione politica, magia oscura e tradimento.

Ricordiamo che The Witcher 3 sarà l'ultima stagione di Henry Cavill: dalla successiva e già annunciata ufficialmente The Witcher 4, che arriverà prossimamente, Geralt Di Rivia avrà il volto di Liam Hemsworth.

Che cosa vi aspettate? Ditecelo nei commenti.