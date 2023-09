Di cosa parla True Detective 4 e quando esce in Italia? Se avete visto il nuovo trailer di True Detective: Night Country e volete saperne di più sulla prossima incarnazione della popolare serie tv poliziesca, allora siete capitati nel posto giusto.

Dovete sapere infatti che l'attesissima quarta stagione dell’acclamata serie HBO, in Italia esordirà il 15 gennaio in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, dunque il giorno dopo la messa in onda nord-americana, prevista invece per il 14 gennaio prossimo. Creata, scritta e diretta da Issa Lòpez, la serie si reinventa con le protagoniste Jodie Foster, premio Oscar per Sotto Accusa e Il Silenzio degli Innocenti, e Kali Reis (Catch the Fair One). Con loro nel cast John Hawkes (candidato agli Oscar per Un Gelido Inverno), Christopher Eccleston (Doctor Who), Fiona Shaw (Harry Potter) e Anna Lambe (The Grizzlies).

La storia della quarta stagione di True Detective inizia quando, durante la lunga notte invernale che cala a Ennis, in Alaska, i sei uomini che gestiscono la Tsalal Arctic Research Station svaniscono senza lasciare traccia. Per risolvere il caso, le detective Liz Danvers (Foster) ed Evangeline Navarro (Reis) dovranno affrontare i loro demoni e l’oscurità per scoprire segreti sepolti e ben custoditi dal ghiaccio.

Issa López è showrunner, creatrice, regista ed executive producer. Jodie Foster, oltre ad essere protagonista, è anche executive producer insieme a Barry Jenkins, Adele Romanski, Mark Ceryak di PASTEL e Alan Page Arriaga. Per Anonymous Content hanno lavorato come executive producers anche Matthew McConaughey, Woody Harrelson, Cary Joji Fukunaga e Nic Pizzolatto.

Per altri contenuti recuperate il primo trailer di True Detective 4.