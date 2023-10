Di cosa parla Unwanted: Ostaggi del mare, la serie sui migranti di cui parlano tutti

Di cosa parla Unwanted: Ostaggi del Mare? Se volete saperne di più sulla nuova serie Sky Original con protagonista Marco Bocci presentata questa settimana, siete nel posto giusto.

Dovete sapere infatti che Unwanted: Ostaggi del Mare è tratta dal libro inchiesta Bilal, realizzato dal giornalista sotto copertura Fabrizio Gatti ed edito da Nave di Teseo: la storia è incentrata sul viaggio intrapreso da Gatti lungo le rotte del Sahara, popolate non solo dai migranti che si spostano dall’Africa per raggiungere l’Europa ma anche da i trafficanti di esseri umani che fanno affari lucrando sulla loro disperazione.

Al centro della storia di Unwanted: Ostaggi del Mare c'è la Orizzonte, una gigantesca nave crociera con cinquemila persone a bordo, tra passeggeri ed equipaggio. La prima sera di viaggio, dal mare vengono salvati ventotto migranti africani: per quelle persone in fuga da miseria, fame e guerre l’Orizzonte è la salvezza. Ma per i passeggeri, l’incontro con i naufraghi è un bagno di realtà di cui avrebbero probabilmente fatto a meno. La convivenza forzata, pronta ad esplodere, si complica ulteriormente quando i migranti scoprono che la nave ha fatto inversione ed è diretta in Nord Africa, ovvero da dove loro sono partiti per tentare la fuga, per farli sbarcare: ciò li spinge a dirottare la nave, trasformando la crociera in un teatro di scontro dove si deflagreranno tutti i conflitti scatenati dalle migrazioni.

Unwanted: Ostaggi del Mare sarà in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW dal 3 novembre.