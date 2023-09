Di cosa parla Upload? Scoprite questa serie tv di Prime Video da non perdere

Di cosa parla Upload? Se siete rimasti affascinati dal primo trailer della stagione 3 di Upload e volete saperne di più, siete capitati nel posto giusto.

Upload è una serie comedy sci-fi creata dall’autore vincitore di un Emmy Award Greg Daniels (The Office, Parks and Recreation), ed è ambientata in un futuro tecnologicamente avanzato dove telefoni con ologrammi, veicoli autonomi, intelligenza artificiale e stampanti alimentari 3D sono la normalità. E dimenticatevi di morire: quando arriverà la vostra ora, infatti, sarete “caricati” in un aldilà virtuale e godrete di tutti i comfort di un resort di prima classe. Sempre che possiate permettervelo, ovviamente. E infatti la trama segue Nathan, che quando va incontro a morte prematura per un incidente stradale, viene accolto nella sua versione del paradiso, e la serie segue il protagonista mentre si abitua alla vita lontano dai suoi cari mentre il mistero sulla sua morte si dipana piano piano.

Come detto, creatore e showrunner della serie è il padre di The Office Greg Daniels, che è anche executive producer insieme a Howard Klein e Jeff Blitz. Il cast include Robbie Amell nei panni di Nathan, Andy Allo come Nora, Kevin Bigley nei panni di Luke, Allegra Edwards come Ingrid, Zainab Johnson nei panni di Aleesha e Owen Daniels come A.I. Guy.

La terza stagione di Upload arriverà dal 20 ottobre prossimo.