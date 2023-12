Di cosa parla What If 2? I Marvel Studios svelano le trame ufficiali

Di cosa parla What If 2? Dopo le indiscrezioni delle scorse ore, i Marvel Studios hanno svelato le trame ufficiali degli episodi della nuova stagione dell'acclamata serie tv animata del Marvel Cinematic Universe: ecco tutto quello che dovete sapere.

In queste ore, infatti, registi, stampa e alcuni ospiti speciali si sono riuniti presso i The Walt Disney Studios di Los Angeles per la proiezione speciale di due episodi in anteprima di What If 2, più nello specifico il primo e il terzo. Di queste due puntate, Disney+ ci ha fornito anche la trame ufficiali, che vi riportiamo qui di seguito:

EPISODIO 1: "E se….Nebula si fosse unita alla Nova Corps?" - In un mondo in cui Ronan destituisce Thanos molto prima degli eventi di Infinity War, Nebula viene reclutata per unirsi ai Nova Corps. Desiderosa di uscire dall’ombra del padre, si mette alla prova con le sue doti investigative.

EPISODIO 3: "E se… Happy Hogan avesse salvato il Natale?" - Quando Justin Hammer assedia la Avengers Tower durante l'annuale festa di Natale, c'è solo una persona rimasta sul posto per fermarlo: Happy Hogan. Ma nel tentativo di dimostrare le sue doti di eroe, il galoppino di Iron Man potrebbe finire per trasformarsi in più modi.

Ricordiamo che What If 2 esordirà il 22 dicembre in esclusiva su Disney+, con i 9 episodi in totale che usciranno un giorno alla volta sulla piattaforma di streaming per nove appuntamenti consecutivi fino al 31 dicembre. Per maggiori informazioni, scoprite quali saranno gli universi esplorati in What If 2.

Per altri contenuti sul futuro del Marvel Cinematic Universe, qui potete consultare l'elenco di tutte le serie tv animate in lavorazione presso i Marvel Studios.