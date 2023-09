'Ha fatto una cosa pazzesca': la scommessa di Iñaki Godoy con One Piece

One piece: Live action domina ancora la classifica di Netflix. La serie è in cima da giorni, e il regista dei primi due episodi ha parlato della scelta del cast, e in particolare di cosa lo ha convinto a optare per Iñaki Godoy come protagonista.

Riflettendo sull'affascinante audizione di Iñaki Godoy, Marc Jobst ha dichiarato quanto segue: “Quando è arrivato Iñaki, lo abbiamo capito, lo abbiamo capito e basta. In parte perché ha fatto ridere tutti durante il suo provino. Ha fatto qualcosa di folle e fuori copione, molto deliberatamente. E abbiamo pensato: "Ok, ha un po' di sfacciataggine, un po' di fascino e un po' di audacia". È un po' come Luffy, insomma.”

Il produttore esecutivo ha poi rivelato qual è stata la difficoltà più importante durante la scelta dell’attore per il ruolo di Luffy, e perché l’attore messicano è risultato perfetto come opzione:

“Il motivo per cui dico che è Luffy il più difficile da inserire nel cast è che la positività può diventare piuttosto irritante nei film, e lui non l'ha mai fatto, non mi sembra. Emanava semplicemente calore e buona volontà. Volevamo attori che avessero cuore, calore e con cui potessimo lavorare insieme, che sentissimo che ci sarebbe stata una sorta di chimica, perché questa è la magia. One Piece vivrà e morirà in base a come il pubblico si innamorerà di questi personaggi, quindi abbiamo iniziato questo processo molto, molto presto.”

Grazie al successo della serie, cominciano a circolare rumour sulla seconda stagione di One Piece e su quanti episodi la comporranno. E voi avete visto la prima stagione? Vi è piaciuta? Fateci sapere cosa ne pensate nei commenti.