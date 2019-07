Cosa pensano i fan di The Witcher del primo trailer della serie Netflix?

C'era tanto scetticismo intorno a The Witcher, sin dai tempi in cui fu annunciato l'inizio della produzione della serie: il nome di Henry Cavill non convinceva i più e la situazione non migliorò dopo la prima immagine rilasciata dell'attore di Superman nei panni del protagonista della saga.

Maggior ottimismo si è diffuso dopo le successive immagini pubblicate dalla produzione, che ci hanno mostrato un Henry Cavill dal trucco decisamente meglio definito e più somigliante all'aspetto di Geralt Di Rivia. Ma quali reazioni avrà suscitato il primo trailer ufficiale presentato al Comic-Con di San Diego?

Dando uno sguardo ai social sembra che i fan abbiano finalmente messo da parte ogni possibile riserva e si siano lasciati prendere dall'hype per quella che, sulla carta, dovrebbe essere una fedele trasposizione della saga letteraria di Sapkowski (e non dei videogiochi prodotti da CD Projekt Red).

Salvo qualche scettico qua e là ("Immagina quanto possa far schifo la serie se già il trailer fa così schifo" scrive qualcuno su Twitter) la gran parte dei futuri spettatori della serie sembrano quindi positivamente colpiti dall'aspetto di Cavill e dall'atmosfera in generale, che sembra effettivamente rispettare i criteri di fedeltà sbandierati finora. Lo stesso Henry Cavill, d'altronde, è un grande fan dei libri di Sapkowski e pare sia stato entusiasta della possibilità di interpretare il protagonista dello show.

Non solo Geralt, comunque: in una nuova immagine della serie possiamo ammirare per la prima volta Anna Shaffer nei panni di Triss Merigold.