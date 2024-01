Cosa possiamo aspettarci dalla trama di Arcane 2?

La popolare serie d'animazione Arcane ha riscosso così tanto successo che un rinnovo per una seconda stagione era scontato: con il rilascio del primo teaser di Arcane 2 ha gettato importanti interrogativi sulla trama della seconda parte della serie Netflix.

Al momento le immagini del teaser sono tutto ciò che abbiamo per avanzare qualche ipotesi sulla seconda stagione dello show ambientato nell'universo di League of Legends. La prima stagione si è conclusa con la morte di Silco che "costringe" una Jinx ormai fuori controllo a lanciare un lanciarazzi con la gemma Hextech contro l'edificio del Consiglio di Piltover. Un gesto che segna una nuova triste consapevolezza e un allontanamento tra le sorelle Jinx e Vi. Ma non solo: l'attacco da parte di Jinx potrebbe essere il primo passo verso un conflitto tra Piltover e Zaun che potremmo vedere nella seconda stagione. Adesso che Silco è morto, Zaun ha perso il proprio leader e Jinx sembrerebbe troppo instabile per subentrare al suo posto. Arcane 2 potrebbe presentarci Vi come nuova leader?

I pochi secondi delle clip hanno confermato (forse) una teoria su Vander in Arcane 2 e l'introduzione di Singed, il folle scienziato di Zaun creatore dello Shimmer i cui destini sono inevitabilmente legati.

Nell'attesa di scoprire quale sarà la trama ufficiale della seconda stagione di Arcane, è stato rivelato quando uscirà Arcane 2 su Netflix.