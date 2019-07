Cosa sa Millie Bobby Brown sulla quarta stagione di Stranger Things?

La terza stagione di Stranger Things è stata rilasciata su Netflix solo pochi giorni fa ma, complice il binge-watching, i fan vogliono già sapere cosa accadrà dopo. Non ci sono ancora conferme ufficiali su una quarta stagione della serie, ma sembra davvero improbabile che Netflix abbandoni così una tale miniera d'oro.

A parlare di un possibile continuo delle avventure di Mike, Eleven, Dustin, Lucas, Will e Max è stata proprio Millie Bobby Brown, star indiscussa della serie ispirata alla cultura pop anni '80. La giovane attrice sembra sapere qualcosa al riguardo, ma ha ovviamente evitato di sbottonarsi troppo sull'argomento.

"So qualcosina qua e là, ma niente di troppo importante o di cui possa parlarvi. Se dovesse esserci una quarta stagione saremmo contentissimi, ma ora come ora dobbiamo vedere come andrà la terza stagione e cosa diranno i fan" ha dichiarato Millie Bobby Brown, evitando accuratamente di parlare più del dovuto.

La protagonista di Stranger Things ha poi parlato anche dello splendido rapporto con i Duffer Brothers, creatori della serie: "I Duffer Brothers sono come i miei fratelloni, li chiamo praticamente ogni volta che posso e li presso continuamente per avere qualche piccolo indizio o suggerimento".

Millie Bobby Brown si è espressa anche sulle difficoltà interpretative riscontrate per alcuni momenti di questa stagione. Wynona Ryder e David Harbour hanno invece parlato della scena clou del season finale.