Ecco cosa ne sarà della salmon ladder di Oliver dopo la fine di Arrow

Una delle prime scene di Arrow, nonché una di quelle rimaste maggiormente impresse di ogni fan, ci presentava Oliver Queen intento a compiere un'impressionante serie di salmon ladder. Una scena che serviva a rendere subito palese l'attitudine del nostro eroe all'impegno, allo sforzo fisico e al sacrificio.

Da quel primo momento sono passate per intero ben sette stagioni, con l'ottava ed ultima a breve in arrivo. Dopo i prossimi episodi, che seguiranno il crossover Crisi sulle Terre Infinite, Stephen Amell appenderà al chiodo il costume che ha indossato per la prima volta nel lontano 2012.

Cosa ne sarà, allora, della famosa salmon ladder? Alla domanda Amell ha risposto senza esitare: "La terrò con me. Voglio tenerla nel mio giardino per tenermi in forma. [...] Il regista David Nutter la vide mentre mi allenavo per una tempest freerunning. Così David si mise al telefono con la palestra per chiedere cosa avessero lì e menzionò la salmon, così loro ne costruirono una. Tutto qui. Fu una coincidenza fortunata e sono davvero contento che la riporteremo in scena per il primo episodio dell'ottava stagione".

Niente paura, dunque: la cara salmon ladder di Oliver continuerà a svolgere il suo lavoro, e chissà che un giorno non possa servire per un ritorno in scena di Amell. Ultimamente sono intanto stati svelati luogo e tempo in cui sarà ambientato l'episodio 8x01, mentre il produttore di Arrow si è detto fiducioso sul fatto che il finale della serie possa sorprendere i fan.