Cosa sapere su Daredevil prima di guardare Echo

Ormai l'attesa per Echo è quasi terminata e la serie arriverà domani su Disney+, per la prima volta in maniera completa di tutti i suoi episodi e non di settimana in settimana. Ma cosa bisogna sapere su Daredevil prima di vederla?

Vi raccontavamo della furbata di rendere Daredevil canonico prima dell'uscita di Echo, e infatti questo comporta diversi dubbi sul nuovo prodotto seriale del Marvel Cinematic Universe.

Sebbene sappiamo che Echo sarà un prequel a Daredevil Born Again possiamo solo fare congetture sul posizionamento nella timeline rispetto alla serie Netlflix.

Idealmente viene da pensare che Echo si posizioni dopo le tre stagioni di Daredevil su Netflix, quindi dopo che Matt Murdock e Wilson Fisk alias Kingpin si sono scontrati, dopo che il boss del crimine è finito in prigione e dopo la sua uscita dal carcere.

Perciò bisogna sapere che Daredevil e Kingpin hanno già combattuto più volte, che Matt Murdock si è innamorato di Elektra e ha dovuto dirle addio, che The Punisher è intervenuto nella lotta senza quartiere a Wilson Fisk e che pure Bullseye ha fatto la sua comparsa, rischiando di rovinare l'immagine da supereroe di Matt Murdock spacciandosi proprio per Daredevil.

Ci sarebbe poi la questione Defenders, il team-up di Daredevil con Luke Cage, Jessica Jones e Iron Fist, ma ancora non sappiamo se verrà considerata canonica pure quella.

Ma voi avete visto le serie Marvel su Netflix? Guarderete Echo? Diteci la vostra nei commenti!