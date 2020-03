Ecco cosa ha da dire lo showrnunner di Legends of Tomorrow sul crossover con Supernatural

L'episodio del 24 di Legends of Tomorrow, Zari not Zari, è stato protagonista di un curioso mini-crossover con Supernatural, la serie più longeva di casa THE CW. Lo showrunner dello show DC ha raccontato come è avvenuto.

"Fin dall'inizio, sapevamo di volere un episodio ambientato nella Vancouver di oggi, perché dopo il crossover era tutto ciò che potevamo permetterci... Scherzo. Più o meno. Non troppo" ha spiegato Phil Klemmer a Entertainment Weekly! "Ad ogni modo, volevamo realizzare un episodio un po' inquietante, in stile Predator e ci-aggiriamo-furtivamente-nei-boschi, e all'ultimo abbiamo deciso di far interagire le Leggende con la crew di Supernatural".

"Questa è stata la scelta ispirata del nostro produttore e regista Kevin Mock, credo. Ma nel nostro mondo Supernatural è una serie TV, non qualcosa di reale. Scusate, fan di Supernatural!"

E le scuse proseguono anche perché Jensen e Jared non sono apparsi nell'episodio, mentre guest star d'eccezione è stata la Chevy Impala del '67 dei Fratelli Winchester, Baby "Da quel che ho potuto capire però, la macchina non era una di quelle utilizzate dallo show sul set, ma una replica creata da un superfan dello show. C'è da amarli questi superfan. Non vedo l'ora che uno di loro costruisca un Wavewrider!".

Il crossover con Supernatural, comunque, è avvenuto nel migliore dei modi possibili data la situazione "I produttori di Supernatural sono stati incredibilmente gentili ed entusiasti al riguardo. Ci hanno anche lasciato prendere in prestito la loro colonna sonora. Ma Sam e Dean non hanno sfortunatamente potuto prendervi parte. O meglio, erano impegnati a girare il loro di show".

Supernatural è al momento in pausa a causa dell'emergenza Coronavirus, così come gli show dell'Arrowverse. Ma mentre la serie dei Winchester non ha potuto ultimare le riprese per i suoi ultimi episodi, Legends of Tomorrow è riuscito a portare a termine la produzione della quinta stagione.