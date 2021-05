Cosa significa Amenadiel? Alla scoperta delle origini del fratello di Lucifer

Lucifer è una serie televisiva creata da Tom Kapinos che rientra nel genere urban fantasy, police procedural e commedia drammatica. La serie è stata trasmessa per la prima volta nel 2016 e costituisce la trasposizione televisiva del fumetto omonimo scritto da Mike Carey.

Nella serie televisiva prendono parte molti personaggi, alcuni fittizi e altri che prendono spunto dalla religione cattolica. Tra questi spicca Amenadiel, ma chi è? E cosa significa il suo nome?

Amenadiel è il più anziano di tutti gli angeli di Dio e funge da personaggio centrale di Lucifer. Inizialmente, Amenadiel si recava occasionalmente sulla Terra per convincere Lucifero a tornare ai suoi doveri di Sovrano dell'Inferno, poiché quest'ultimo si annoiava spesso e lasciava il suo posto.

All'insaputa di suo fratello, Amenadiel fu mandato dal padre a benedire Penelope Decker che non era in grado di avere un figlio. Quel bambino sarebbe poi finito per essere Chloe Decker, che Dio ha intenzionalmente posto sul cammino di Lucifero.

Con il passare del tempo sulla Terra, Amenadiel inizia a cambiare idea riguardo agli umani e impara a vivere al loro fianco. La sua relazione con Lucifero migliora immensamente e impara a prendersi cura del mondo che una volta guardava con condiscendenza dall'alto in basso (ricordiamo che Amenadiel fu colui che diede a Caino il peccato originale). Arriva anche ad avere un bambino con una umana, Linda Martin, un'intima confidente e amica di Lucifero, diventando così il padre del primo Nephilim sulla Terra.

Cosa significa il suo nome? Difficile da trovare un significato ufficiale. Secondo alcuni credenti, significa semplicemente "Amen" deriva proprio dal termine "Amen" ovvero "Così sia". "El", invece, deriva dall'ebraico che significa "Dio". Quindi il nome è un amalgama dei due termini che dà origine a "Così sia Dio". Secondo altri, invece, il nome Amenadiel significa "Per volontà di Dio" considerando le origini latine del nome.

Prima di salutarvi vi ricordiamo che le riprese di Lucifer 6 sono terminate qualche settimana fa. Ecco ulteriori informazioni sulle origini della serie.