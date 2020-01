Cosa significa quell'avvertimento nell'ultimo episodio di Doctor Who?

Il quinto episodio della dodicesima stagione stagione di Doctor Who ha visto l'inaspettato ritorno di uno storico personaggio della serie, lo stesso che ha salutato il Team Time con un gravoso avvertimento.

Nell'ultimo episodio andato in onda, Fugitive of the Judoon, Captain Jack Harkness (John Barrowman) ha fatto il suo (breve) ritorno nella serie, e ha incontrato i nuovi companion del Dottore, ancora ignari della minaccia che un certo nemico di lunga data ha rappresentato, e a quanto pare rappresenterà ancora per il Signore del Tempo interpretato adesso da Jodie Whittaker.

"Ditele di fare attenzione al Cyberman Solitario" comunica Jack a dei perplessi Yaz (Mandip Gill), Ryan (Tosin Cole) e Graham (Bradley Walsh), che non avendo mai incontrato quella particolare specie aliena prima, hanno bisogno di ulteriori informazioni al riguardo "Sono un impero malvagio, attualmente in rovina, ridotto al nulla, finalmente. Ma potrebbe non essere così ancora per molto" aggiunge poi.

Per far sì che ciò non accada, però, un gruppo noto come L'Alleanza ha mandato "qualcosa" indietro nel tempo e nello spazio. Un qualcosa che non abbiamo tuttavia potuto scoprire perché Jack viene teletrasportato via prima di potercelo dire, lasciandoci solo con un avvertimento: "Dite al Dottore, il Cyberman Solitario... Non deve dargli quello che vuole. A ogni costo, non deve... Ditele...".

Al momento non sappiamo nulla di questa Alleanza, anche se alcune teorie rimanderebbero a un gruppo che nell'episodio Earthshock della serie classica si era formato nel 26esimo secolo proprio per farmare il Cyber Impero.

Sarà proprio quella L'Alleanza di cui si parla?

Intanto, c'è chi ipotizza che il Cyberman Solitario di cui si fa menzione nell'episodio possa essere quello intravisto in uno dei trailer della dodicesima stagione, di cui qui sotto potete trovare anche lo screen, e che secondo DigitalSpy potrebbe essere stato separato dagli altri membri della sua specie per via del suo aspetto "antiquato".

Il ritorno dei Cybermen in Doctor Who era già stato annunciato, ma cosa vorrà dire per Tredici? Cosa credete che possa volere il Cyberman Solitario? Fateci sapere la vostra opinione nei commenti.