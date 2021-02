Cosa significa Cobra Kai? Le origini dietro il nome del dojo

In Cobra Kai, cosa significa effettivamente il nome del dojo? La scuola di karate immaginaria è stata introdotta per la prima volta nel franchise del 1984, Karate Kid, e alimenta gran parte del conflitto narrativo in tutta la serie Netflix.

Cobra Kai è interpretato da William Zabka e Ralph Macchio nei panni di Johnny Lawrence e Daniel LaRusso. Decenni dopo aver affrontato l'All-Valley Karate Tournament del 1984, i due personaggi litigano ancora sulla loro battaglia: l'evento culminante di Karate Kid. Daniel ha vinto la partita sulla base delle conoscenze raccolte dal suo Miyagi-Do sensei, il signor Miyagi (Pat Morita). Quanto a Johnny, vittima di un calcio illegale di gru, è stato costretto a legarsi al sensei John Kreese (Martin Kove), il fondatore di Cobra Kai.

Karate Kid II riprende le vicende immediatamente dopo gli eventi del film originale e mostra il signor Miyagi che difende l'onore di Johnny svergognando Kreese in pubblico. In Cobra Kai, un povero Johnny ristabilisce il dojo e con riluttanza permette a Kreese di co-formare una nuova generazione di studenti. La decisione sconsiderata si traduce in un'affascinante sequenza di combattimento durante il finale della seconda stagione e imposta un colpo di scena finale che pone Kreese come proprietario legale del dojo Cobra Kai. La scuola di karate include uno slogan sul muro che recita "Strike First, Strike Hard, Now Mercy" e le sue tecniche sono basate su tradizioni complesse, ma il vero significato di "Cobra Kai" è abbastanza semplice.

Secondo un ampio rapporto del 2020 sulle ispirazioni di karate di Cobra Kai, il nome "Cobra Kai" si traduce letteralmente in "Cobra Assembly" o "Cobra Meeting". Inoltre, la maggior parte delle attuali tecniche utilizzate dal dojo non erano ispirate al karate tradizionale, ma piuttosto al Tang Soo Do, uno stile coreano di arti marziali. Karate Kid è stato coreografato da Pat E. Johnson, la cui influenza del Tang Soo Do si estende fino alla serie Netflix. Il personaggio Kreese pare aver proprio imparato il Tang Soo Do mentre prestava servizio nell'esercito americano in Corea, e poi ha riportato le sue conoscenze in America dopo essere diventato il campione di karate dell'esercito degli Stati Uniti. Tuttavia, Kreese non ha incorporato una chiara influenza coreana quando ha intitolato il suo nuovissimo dojo, preferendo un più pratico Cobra Kai. Inoltre, nella cultura americana, il cobra è il simbolo del pericolo con il suo veleno mortale e attacchi rapidi e questo è proprio il modo di combattere di John Kreese.

Vi invitiamo a dare un'occhiata a un nostro interessante approfondimento sulla spiegazione del finale di Cobra Kai 3 e del futuro di Johnny e Daniel. Vi lasciamo, infine, alla nostra recensione di Cobra Kai 3.