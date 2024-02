Cosa significa Hazbin Hotel? Spiegazione del titolo della serie Amazon

Ma i musical, in fin dei conti, sono davvero così malvoluti? Il successo di Hazbin Hotel sembra dirci esattamente il contrario: la serie animata targata Prime Video, che un musical è a tutti gli effetti, sta letteralmente spopolando, creando un po' di grattacapi a tutti qugli infedeli che ancora si chiedono cosa significhino quelle due parole.

Mentre ci si chiede quali siano le intenzioni di Amazon sulla seconda stagione di Hazbin Hotel, dunque, noi cominciamo a rispondere alla domanda più basilare: il titolo della serie altro non è, infatti, che il nome dell'hotel aperto dalla protagonista Charlie Stella del Mattino, figlia di Lucifero e principessa dell'Inferno (si tratta di un gioco di parole sull'inglese "has been", letteralmente "è stato" in riferimento allo status di defunti degli ospiti della struttura).

Hazbin Hotel parte infatti con una premessa: ogni anno, per ovviare alla sovrappopolazione degli inferi, gli angeli scendono dal Paradiso per compiere una vera e propria strage di peccatori: da qui l'idea della nostra Charlie, che si ripropone di dar vita a un hotel che faccia un po' da Purgatorio e nel quale, quindi, le anime dannate possano purificarsi e aspirare ad ascendere al Paradiso, liberando un po' di spazio all'Inferno e rendendo inutile l'annuale venuta degli angeli. Tutto chiaro? Bene, ora non vi resta altro da fare che trovare risposta a tutte le altre domande che vi starete ponendo dedicandovi alla visione della serie fenomeno del momento!