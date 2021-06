Cosa significa Saul Goodman? Le origini del nome del protagonista di Better Call Saul

Saul Goodman (Bob Odenkirk) è un ex avvocato penalista e legale principale della società da lui creata Saul Goodman & Associates. Il suo ruolo principale è quello di avvocato di Walter e Jesse in Breaking Bad tirandoli fuori da situazioni difficili a causa del loro business della droga.

Il suo nome originale è Jimmy McGill e il suo successo è stato così ampio da generare uno spin-off dal titolo Better Call Saul, ambientato sei anni prima di Breaking Bad. Se, però, il nome originale è Jimmy McGill, perché decide di farsi chiamare Saul Goodman? E cosa significa questo nome?

Analizzando storicamente il nome di Saul, questo è un nome maschile che è entrato nell'uso popolare nel XVII secolo. Ha origine dall'ebraico e significa "il bambino che abbiamo chiesto". Si trova nell'Antico Testamento come nome del primo re d'Israele. Ovviamente il significato nella serie è ben diverso.

Jimmy inizia a usare l'alias "Saul Goodman", un gioco di parole basato sulla frase "(It)'s all good, man". Inizialmente lo usa come identità alternativa per esaltare i suoi spot televisivi che produce durante la sospensione della sua licenza legale, e più tardi quando inizia un'attività di rivendita di telefoni cellulari prepagati per strada. Poi continua a usarlo anche quando riacquista la licenza per due motivi: il primo è che non vuole in alcun modo essere affiancato a suo fratello Chuck, uno dei soci di una delle più grandi società legali del Paese che per anni gli ha rovinato la vita escludendolo da ogni possibilità di crescita professionale. Il secondo motivo è che quando riacquista la licenza di avvocato, inizia a difendere casi estremamente complessi di noti criminali tra cui i celebri cuochi di metanfetamine Walter White e Jesse Pinkman, tirandoli fuori da diverse situazioni difficili.

Arriva addirittura a consigliare a Walt come riciclare il denaro della droga attraverso il sito web di Walter White Jr. (SaveWalterWhite.com) e invia Mike ad allenare Jesse e a smaltire qualsiasi prova incriminante nel suo appartamento dopo che la sua ragazza Jane è andata in overdose. Verso il finale della serie sarà sempre lui a consigliare a Walt di fuggire da Albuquerque dandogli il nominativo di un losco e fittizio venditore di aspirapolvere. Insomma, Saul Goodman diventa un vero e proprio alter ego di uno degli avvocati più abili e divertenti della contea.

Ecco a quali domande la sesta stagione di Better Call Saul dovrà rispondere e soprattutto quando potrebbe uscire su Netflix.