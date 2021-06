Cosa studia Rory Gilmore? Riviviamo il suo percorso in Una mamma per amica

In Una mamma per amica l’ambiziosa e studiosa giovane protagonista Rory Gilmore, interpretata da Alexis Bledel, ha fatto dello studio una delle sue più grandi prerogative. È stato emozionante vederla sognare in grande, andare bene a scuola, innamorarsi e crescere diventando un punto di riferimento e ispirando le spettatrici dello show.

Forse Rory era una studentessa (e una persona) migliore quando era al liceo nella fittizia Chilton Preparatory School rispetto alla sua esperienza a Yale che l’ha vista abbandonare gli studi momentaneamente e rubare una barca con Logan Huntzberger (Matt Czuchry).

Durante il suo tempo al liceo era costantemente immersa nei libri, ricerche e compiti in classe mentre trovava il tempo anche di innamorarsi di Dean (Jared Padalecki) e successivamente di Jess Mariano (Milo Ventimiglia) ed essere parte integrante delle attività della cittadina in cui abitava, Stars Hollow.



Dopo essersi diplomata alla Chilton come valedictorian, ovvero la studentessa con la più alta posizione accademica della classe, nella quarta stagione Rory inizia a frequentare la Yale University, che aveva frequentato anche suo nonno in precedenza. Nonostante fosse stata accettata anche ad Harvard e Princeton, e per tutta la vita avesse lavorato sodo per andare ad Harvard, sceglie Yale.

Al college Rory si specializza in inglese e persegue i suoi studi in giornalismo perché voleva fare la corrispondente dall'estero e il suo modello era Christiane Amanpour. Durante i suoi anni al college scrive per lo Yale Daily News e ne diventa editore prima di concludere gli studi.

Verso la fine della quinta stagione, Rory lavora a uno stage in un giornale con il padre di Logan, Mitchum Huntzberger (Gregg Henry), mentre studia a Yale. Quando riceve una recensione negativa da parte di Mitchum, che le dice che non ha la stoffa necessaria per diventare una giornalista, delusa dalla notizia ruba uno yacht con Logan e viene arrestata decidendo poi di prendersi un semestre di vacanza dallo studio.



Nonostante il fatto che tutte le sue certezze siano state minate, Rory riesce comunque a laurearsi a Yale e proprio durante la festa a lei dedicata Logan la prende alla sprovvista chiedendole di sposarlo. Rory rifiuta e nell'episodio finale della serie originale nel 2007 accetta un lavoro dell'ultimo minuto con un sito web per coprire la prima campagna presidenziale di Barack Obama. Il lavoro non è affatto menzionato nel revival del 2016 di Netflix Una mamma per amica – Di nuovo insieme, ma è stata molto probabilmente un'esperienza inestimabile per Rory e un ottimo trampolino di lancio.

Probabilmente però la recessione del 2009 non ha aiutato molto la carriera giornalistica di Rory e come vediamo nel revival, la donna più ambiziosa di Stars Hollows non è finita per essere una giornalista professionista scontrandosi con la dura realtà del mondo.



