Cosa succede nella 5 stagione di Riverdale: tutti gli spoiler più clamorosi finora

Da quando lo spettacolo è stato presentato in anteprima nel gennaio 2017, Riverdale è diventata una delle serie preferite tra gli spettatori di tutte le generazioni. Proprio come le precedenti, la quinta stagione è piena di trame folli, morti scioccanti di personaggi e grandi cliffhanger.

La più grande differenza tra la stagione 5 e il resto delle stagioni, è che Archie e l'intero gruppo di amici è cresciuto. L'episodio 4, infatti, introduce gli amati personaggi sette anni nel futuro, quindi dopo che i diplomati della Riverdale High si separano e si ritrovano tutti nella loro città natale.

Archie, ad esempio, si è arruolato nell'esercito dopo il diploma e quando torna, dopo tutto quel tempo nell'esercito, scopre che la città è sul punto di diventare una città fantasma grazie a Hiram. Quindi richiama l'intero gruppo di amici e trovano il modo di rianimare la città e il modo migliore per farlo è attraverso la Riverdale High. Veronica arriva addirittura a sposare un ragazzo che è in qualche modo assomiglia a suo padre, mentre Archie è rimasto il ragazzo genuino e combattivo di sempre. Nel frattempo, Betty ha trovato il suo posto nell'FBI e Jughead è un abile scrittore.

Gli alieni

Nel corso della quinta stagione ci saranno tanti ingressi e tanti nemici pazzi, ma anche alcuni ritorni tra cui Josie e le Pussycats come confermato dallo showrunner Roberto Aguirre-Sacasa tramite Instagram. Per alcune puntate, però, ci sono anche delle scomparse tra cui quella di Jughead che pare sia stato rapito dai Mothman. Ma chi sono quest'ultimi? Potrebbero essere degli alieni. Sì, avete letto bene e vivono nei boschi in alcune grotte al largo della Lonely Highway.

La vera identità di Charles

Durante l'episodio 2, gli spettatori hanno finalmente scoperto che Charles, il fratello di Betty, è un assassino. Sì, è responsabile degli omicidi di Brett, Joan e David, quest'ultimo è il proprietario del negozio di cassette The Blue Velvet molto importante nella quarta stagione. Cos'è successo all'agente dell'FBI e al suo amore, Chic? Bene, durante l'episodio 10, sono evasi di prigione e hanno detto a Betty e Alice che volevano sposarsi.

Toni è incinta!

Nell'episodio 4, viene anche rivelato che Toni è incinta. Ma chi è il padre? Secondo l'intervista dello showrunner Roberto Aguirre-Sacasa del febbraio 2021 con Entertainment Tonight, lo spettacolo "manterrà segreto il papà di Toni per un po'". Durante il Key Party di Cheryl nell'episodio 8, Kevin e Fangs dicono ai loro amici che hanno intenzione di crescere il bambino con Toni visto che vivono tutti insieme. Solo che i due ragazzi potrebbero separarsi a causa di complicazioni nel loro rapporto.

Il ritorno della coppia Archie e Veronica?

Archie confessa a Veronica di aver baciato Betty (una delle trame più folli della stagione 4) e si lasciano durante l'episodio del ballo di fine anno. Come già detto Veronica si sposa, ma nell'episodio 8, gli ex si scambiano un bacio dopo che Archie rivela di provare ancora dei sentimenti per Veronica. Nel frattempo, il marito di Veronica sembra un pazzo maniaco del controllo tanto da aver bloccato le carte di credito della moglie e seguirla in continuazione. Nell'episodio 8, Veronica e Archie si scambiano un bacio anche perché lei gli rivela i suoi piani per divorziare da Chad.

...o di Betty e Archie?

Ora che Archie e Veronica non stanno più insieme, cosa significa questo per Archie e Betty? "È molto fresco e nuovo", ha detto KJ Apa, l'interprete di Archie, a Entertainment Tonight nel gennaio 2021. "Sento che Archie e Betty non hanno davvero avuto l'opportunità - solo a causa delle altre relazioni che hanno avuto con Veronica e Jughead - di immergersi davvero nella loro relazione”. E nell'episodio 5, la sua promessa è stata mantenuta quando la coppia ha avuto una scena nella doccia davvero bollente!

Polly è morta o viva?

L'episodio 7, ha portato ai fan un crossover di Katy Keene con il personaggio di Bernardo che ha fatto un viaggio da New York a Riverdale e potrebbe essere il nuovo pompiere della città. Qualche episodio prima, però, ovvero il quinto ha riportato in vita un personaggio piuttosto importante con il ritorno di Polly, e si scopre che non sta andando troppo bene. La sorella di Betty è in giro con i Ghoulies, che stanno girando di nuovo Jingle Jangle. Dopo che Betty affronta sua sorella e litigano, Polly viene inseguita da un camion con uno scheletro sul davanti. C'è un nuovo assassino in città? Quando Betty, Alice e Kevin trovano il cellulare di Polly, è proprio vicino a un cadavere. Polly è davvero morta? Nell'episodio 7, viene rivelato che potrebbe essere ancora viva, anche se per ora è ancora scomparsa.

Il ritorno di Luke Perry

Archie dice addio al suo defunto padre mentre Fred Andrews fa la sua apparizione in sogno. “Non posso credere che siamo qui. Archie, ti stai diplomando", dice il compianto Luke Perry al suo figlio non reale. "Non pensavo che sarei vissuto per vedere questo giorno."

Il cattivo delle videocassette

Il grande cattivo della stagione 4 è tornato. Sta ancora inviando videocassette raccapriccianti ai residenti di Riverdale e, naturalmente, Betty e Jughead stanno lavorando insieme per capire la sua vera identità. Durante la loro indagine, la coppia trova un gran numero di cassette in un luogo sotterraneo e tentano di smascherare il cattivo, ma il loro piano fallisce. Il mistero continua nell'episodio 2 quando Betty e Jughead si rendono conto che Jellybean è quella che realizza tutte le videocassette. Il motivo dietro i video era quello di far tornare Jughead a Riverdale dopo essere andato a Stonewall Prep, perché è ossessionato dalla risoluzione dei misteri.

Attualmente Riverdale è in pausa e tornerà per concludere la stagione numero 5. A metà maggio l'autore ha annunciato un ritorno nella serie con Archie Andrews per i fan storici della serie. Facciamo anche il punto sulle prossime puntate di Riverdale, in attesa di vedere gli ultimi episodi che concludono la quinta stagione dello show The CW.