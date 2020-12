Cosa succede alla fine di Breaking Bad? Spiegazione del finale

Breaking Bad è una serie televisiva creata da Vince Gilligan e trasmessa dal 2008 al 2013. La serie è stata definita da gran parte della critica e del pubblico come un autentico capolavoro ed è considerata una delle migliori serie televisive di tutti i tempi. Riscopriamo insieme il finale della serie.

In realtà più che di finale dovremmo parlare al plurale, quindi di finali, dato che Breaking Bad ne presenta due. Il primo è possibile osservarlo due puntate prima di quella effettivamente conclusiva. Stiamo parlando dell'episodio 14 della quinta stagione dal titolo Declino e diretta da Rian Johnson che chiudeva i più importanti cicli narrativi della serie. Il titolo originale di questo episodio era Ozymandias, nonché il titolo di un sonetto di Percy Bysshe Shelley, scritto nel 1818, che racconta del declino inevitabile degli uomini di potere e dei loro imperi.

In questo episodio possiamo osservare la caduta dell'impero di Heisenberg nonché Walter White che è costretto a vedere la morte del cognato Hank, l'odio della moglie Skyler e soprattutto del figlio Walter Junior che scoprirà tutte le bugie del padre che in realtà aveva nascosto proprio per aiutarlo. L'episodio in questione si conclude con l'esilio di Walter che viene costretto a cambiare identità e darà il via alla chiusura della serie osservabile nei successivi due episodi.

Il finale di serie dal titolo Felina si apre con un Walter White dal look totalmente all'abbandono, chiuso in un'auto che non ne vuole sentire di partire. Il titolo è emblematico perché è proprio l'anagramma della parola Finale e prende spunto da una canzone di Marty Robbins dal titolo El Paso presente all'inizio dell'episodio.

L'episodio mostra una parte iniziale con Walter White che entra in casa di Gretchen ed Elliot Schwartz, i suoi ex colleghi che gli avevano in qualche modo rubato l'idea accademica e avevano avuto una vita ricca di successi. Più volte Walter aveva rifiutato i loro aiuti per orgoglio, ma sotto le note di un'aria del Faust, storia di un uomo che vende la propria anima al diavolo, Walt si gioca l'ultima bugia: minacciare i coniugi Schwartz con dei puntatori laser raccontando loro di essere sotto mira da cecchini per costringerli a ricaricare il conto in banca del figlio con i soldi della vendita della metanfetamina blu dato che lui era ricercato e non poteva certamente entrare in una banca.

Nella seconda parte Walter fa i conti con la sua vita e la realtà dei fatti dando l'addio a Skyler. Senza peli sulla lingua l'uomo le rivela che in realtà tutto quello che aveva fatto lo aveva realizzato unicamente per lui e per suo piacere personale perché per la prima volta si sentiva vivo. Dà l'addio anche al figlio che lo guarda senza nessuna reazione emotiva né lacrime.

Gli resta solo un'ultima cosa da fare: salvare Jesse Pinkman dai suoi aguzzini e vendicare la morte di Hank. Lo fa in maniera intelligente con un meccanismo interno alla macchina che prevede lo sblocco di una mitragliatrice M60 semplicemente alla pressione di un grilletto. Questo fa una mattanza, ma salverà Jesse il quale scappa rifiutandosi di cedere alla richiesta di Walter White di ucciderlo. Questo darà inizio al film El Camino, ma per quanto riguarda Walt rimane ferito da un suo stesso colpo. Entra per l'ultima volta nel laboratorio, accarezza i suoi amati strumenti e si accascia al suolo senza vita.

La scelta del brano musicale che chiude la serie, un brano dei Badfinger dal titolo "My baby blue" è la chiusura perfetta di un ciclo narrativo indimenticabile.

