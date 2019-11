Cosa succede nel primo episodio di Rick and Morty 4?

Dopo anni di attesa, di negoziazioni, di meme sulle salsine di McDonald's e quant'altro, Rick and Morty sono finalmente tornati con la loro quarta stagione, che vedrà andare in onda i primi episodi dei 70 già ordinati da Adult Swim, per cui la serie ha già un futuro ben delineato davanti a sé.

E già dalla prima puntata, gli sceneggiatori hanno subito messo le cose in chiaro sul grado di follia che incontreremo anche in questa stagione. Ovviamente nella news che segue ci sono spoiler, per cui valutate in autonomia la possibilità di proseguire o meno nella lettura.

Nell'episodio vengono introdotti i cosiddetti "Death Crystals". Si tratta di cristalli, appunto, che permettono a chi li tiene in mano di guardare tutti i loro futuri possibili, inclusi i loro cambiamenti a seconda delle azioni che si compiono. Morty vede in uno dei suoi futuri, uno in cui invecchia insieme a Jessica, la sua cotta a scuola, e ne diventa ossessionato, per cui tenta di compiere tutte le azioni possibili per far sì che si avveri quella visione.

Per farlo però, causa un incidente che provoca la morte di Rick. Naturalmente il geniale scienziato ha previsto un'eventualità del genere, e chiede a Morty di iniettare il suo DNA in una macchina di sua invenzione che ricreasse il suo corpo. Ma il cristallo mostra a Morty che l'unico modo per far avverare la sua visione con Jessica, è di non far tornare in vita Rick, così decide di non assecondarlo.

Ma Rick ha un piano per tutto, e riesce dunque a inserire la sua coscienza in una delle sue tantissime controparti dei vari universi paralleli della serie. Così lo vediamo diventare un gambero, un calabrone e tante altre forme, scoprendo addirittura una nuova versione di Evil Morty, prima di riuscire a tornare effettivamente nella realtà ed impedire a Morty di impadronirsi del mondo dopo essere stato traviato dal cristallo.

Insomma, un inizio col botto. Che ne pensate?