Cosa succede nel quarto episodio di The Mandalorian?

Quarto, attesissimo appuntamento con The Mandalorian per gli utenti Disney+: la prima serie TV live action ambientata nell'universo di Star Wars, come saprete, esce a cadenza settimanale sulla piattaforma targata Disney, e la cosa sembra stia sortendo gli effetti desiderati in termini di hype.

Ma quali soprese ci ha riservato, dunque, questo quarto episodio della serie ideata da Jon Favreau? Nuovi pericoli, ovviamente, nuove situazioni in cui intervenire ma anche l'incontro con nuovi alleati che risulteranno sicuramente utili con il proseguire della storia.

Abbiamo infatti visto il nostro Mandaloriano e il suo adorabile compagno di viaggio (a proposito: il merchandise non ufficiale di Baby Yoda sta impazzando in giro per il web) trovare rifugio in un pianeta dell'Orlo Esterno; qui i nostri due protagonisti si imbattono in Cara Dune, un'ex-shock trooper imperiale fuggita dopo la distruzione della seconda Morte Nera e nascosta per la paura che i suoi vecchi compagni possano tornare a cercarla.

La nuova arrivata fa dunque squadra con il personaggio di Pedro Pascal per aiutare gli abitanti del luogo a difendersi dai predoni klaatoiniani, il tutto mentre Baby Yoda si gode la vita nel villaggio socializzando con i bambini del posto. Proprio per Baby Yoda l'incontro con Cara Dune si rivelerà fondamentale: sarà lei, infatti, a salvargli la vita quando un cacciatore di taglie proverà ad ucciderlo.

I fan, intanto, continuano ad investigare sul precedente episodio dello show, nel tentativo di scoprire tutti gli easter egg del terzo episodio di The Mandalorian.