Cosa succede a Jughead? Spiegazione del suo destino in Riverdale

Alla fine del tredicesimo episodio della quarta stagione di Riverdale, intitolato "Capitolo Settanta: Le Idi di Marzo", è iniziato un nuovo mistero che aveva come protagonista Forsythe Pendleton "Jughead" Jones III interpretato da Cole Sprouse.

Probabilmente non è stato uno shock scoprire che lui e la banda hanno simulato la sua morte. Era difficile credere che la serie si sarebbe privata di uno dei personaggi più amati e del suo interprete Cole Sprouse. Inoltre, il fatto che Jughead stesse ancora narrando era un indizio abbastanza eloquente che non fosse morto.



Negli ultimi due episodi i dialoghi di Betty, Veronica e Archie erano ambigui, ma era chiaro dalla loro mancanza di profondo dispiacere che Jughead era ancora vivo. Ma, come ha fatto Jughead a fingere la propria morte, e chi c'era dentro?



Jughead potrebbe non essere morto, ma lo squarcio sulla fronte e il fatto che sia Donna che Bret credessero che fosse morto conferma che c'è stato almeno un tentato omicidio la notte della festa di Stonewall. Jughead disse a Betty che aveva un piano prima di andare alla festa, dove si confrontò con Bret e lo seguì nel bosco per "sistemare la cosa". Mentre seguiva Bret attraverso i boschi, Jughead ha scambiato la sua maschera da coniglio con il suo caratteristico berretto, che Betty sottolinea potrebbe avergli salvato la vita attenuando il colpo della roccia.



Sembra che Bret e Donna siano andati alla festa con l'intenzione di uccidere Jughead, e Jughead è andato lì con l'intenzione di essere ucciso, o meglio, di farlo credere. O Bret o Donna hanno effettivamente colpito Jughead con la roccia e in seguito, Donna ha portato una Betty drogata sulla scena del crimine mettendole in mano la roccia insanguinata. Era il crimine perfetto. Fingere la sua morte ha dato il tempo a Jughead per indagare su un altro omicidio: quello del suo ex insegnante di inglese, il signor Chipping.



Alcune persone erano ovviamente coinvolte nella cospirazione per fingere la morte di Jughead sin dall'inizio, mentre ad altri è stato detto in seguito. Betty, Veronica e Archie dovevano sapere cosa stava realmente accadendo, dal momento che Archie ha controllato il corpo di Jughead mentre era a terra e ha proclamato ad alta voce che non c'era polso. Nella cospirazione c'erano Charles, il dottor Curdle Jr., FP Jones e Jellybean.



Il primo trailer della quinta stagione di Riverdale è stato diffuso e Jughead potrebbe anche avere un nuovo look.