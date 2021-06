Cosa succede in Lucifer 5? Ecco le scene più clamorose della nuova stagione

Gli otto episodi della stagione 5B di Lucifer pubblicati su Netflix il 27 maggio scorso sono stati accolti molto bene dai fan, che possono lamentarsi solo di dover aspettare per vedere cosa succede dopo.

Lucifer (Tom Ellis) e Michael (Ellis) hanno finalmente avuto la loro resa dei conti dopo la scioccante morte del detective Dan Espinoza (Kevin Alejandro) che è stato colpito più volte ed è morto tra le braccia di Chloe in una scena straziante.



Questa perdita era ancora fresca nella mente di Lucifer quando si è scagliato contro Michael che ha suggerito al fratello che poteva riavere il suo vecchio lavoro come re dell'Inferno. Dopo aver assemblato la Spada Fiammeggiante e con gli angeli dalla sua parte, Michael sembrava convinto di ottenere la vittoria e ha cercato anche di forzare la mano, dicendo che il senso di colpa di Chloe per la morte di Dan significava che anche lei sarebbe andata all'inferno.

Se Lucifer voleva stare con Chloe per sempre, avrebbe dovuto accettare di tornare all'Inferno per farle compagnia.



Il pensiero di Dan all'Inferno e Chloe pronta ad unirsi a lui non appena il suo fragile cuore mortale avrebbe smesso di battere ha aiutato Lucifer a capire che la situazione era molto più complessa di quanto pensasse. Inoltre il senso di colpa di Lucifer si aggrava quando scopre che l'anima di Dan sta soffrendo all'inferno.

Remiel arriva e interrompe la scena straziante ma muore quasi immediatamente. Chloe e Lucifer si rendono conto dall'esame delle ferite di Remi che Michael non ha ancora costruito la Spada Fiammeggiante. Gli manca ancora almeno un pezzo: la collana di Amenadiel, che include la chiave che tiene insieme la Lama di Azrael e il Medaglione della Vita per creare la Spada Fiammeggiante, l'arma più potente dell'universo.



Quando Lucifer cerca di ragionare con gli angeli dalla parte di Michael, non ha successo e scoppia una rissa tra angeli e demoni, Lucifer non riesce a battere Michael. Dopotutto, Michael ha la Spada Fiammeggiante, che è in grado di uccidere Lucifer e chiunque altro si metta sulla sua strada.



Una delle scene più tristi e potenti è senza dubbio quella in cui Michael trafigge Chloe, uccidendola.



Poiché Chloe non si sente più in colpa per Dan, la sua anima sale in paradiso e naturalmente, Michael è molto compiaciuto per questa svolta, perché sa che Lucifer non può seguire Chloe in paradiso o morirà perché è stato esiliato. Ed è a questo punto che le cose diventano ancora più emozionanti, Lucifer decide di sacrificarsi per riportarla indietro.



Lucifer raggiunge il paradiso e non muore sul colpo perché indossa ancora l'anello di Lilith, che garantisce l'immortalità a chi lo indossa. All'inizio Chloe è riluttante a fuggire, ma la sua morte lascerebbe la sua giovane figlia Trixie orfana. Nel frattempo, l'anello di Lilith sta per esaurirsi e Lucifer deve fare la scelta di salvare Chloe dandoglielo. Lucifer dice a Chloe che la ama e la sua anima ritorna nel suo corpo, resuscitando il detective sulla Terra.

Chloe combatte Michael indossando l'anello di Lilith e scopriamo che Lucifer non è morto, torna a combattere ma non uccide Michael, decide invece di tagliargli le ali.



"Ho imparato che tutti meritano una seconda possibilità", dice Lucifer a Michael, aggiungendo "anche io". Gli angeli e i demoni capiscono, tuttavia, che Lucifer ha vinto la guerra, e tutti si inginocchiano davanti al nuovo Dio, incluso Michel.

