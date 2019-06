Cosa succede nelle premiere della quinta stagione di Fear The Walking Dead?

Con personaggi che ritornano, che arriveranno e che non vedremo più, l'attesa per Fear The Walking Dead era diventata sempre più altra, ma da domenica 2 giugno è finita, la quinta stagione e arrivata e forse riserverà spiacevoli sorprese.

Fear the Walking Dead è andata in onda con la sua quinta stagione domenica sera ed è partita con un impressionante set di un incidente aereo. Situazione che mette immediatamente in pericolo tutti i personaggi principali. Come dice il proverbio, "Nessuno è al sicuro", in uno show di Walking Dead. Una sconvolgente certezza è che alcuni dei personaggi principali potrebbero non andare oltre la premiere del quinto capitolo della serie. Il primo episodio di questa nuova stagione si intitola "Here to help", tradotto "Qui per aiutare". La sinossi ufficiale dice "guidati da Morgan e Alicia, il gruppo atterra in un territorio inesplorato in cerca di sopravvissuti da aiutare, ma niente è ciò che sembra".

Considerando le recenti anticipazioni e i personaggi in pericolo, chi potrebbe non farcela questa volta? Alicia sembrerebbe da escludere: continua ad emergere come leader ed è rapidamente diventata una delle sopravvissute più temibili di Fear the Walking Dead, ucciderla sarebbe solo una scelta terribile. Strand ha capito come manipolare la sua vita attraverso l'apocalisse zombi e, in qualche modo, ha trovato quella che può chiamare una famiglia, la sua è una vera lotta per la sopravvivenza. Morgan, personaggio ormai iconico di Fear the Walking Dead, come di The Walking Dead, continuerà ad essere rappresentato come leader fedele alla sua missione di aiutare gli altri per portare qualcosa di buono in un mondo terrificante e violento.

La prospettiva di un inizio scioccante ed emotivo mette in pericolo Luciana che sembra essere l'unico personaggio che lo show può permettersi di perdere. Tuttavia, uccidere un personaggio di grande debutto della seconda stagione potrebbe essere un errore da qualsiasi punto di vista. Sappiamo con certezza però che affronterà una grande sfida per la sopravvivenza nella premiere. La storia di June è stata finalmente svelata durante la quarta stagione, lei e John si sono riuniti e non dimentichiamo che si tratta dell'unica infermiera presente nella serie. Per quanto riguarda John anche lui dovrebbe essere al sicuro, nonostante sembri non adattarsi alla natura di uno show dall'atmosfera e dal tono sempre più selvaggio e cruda, in particolare da quando Dwight si unirà al cast della serie.

La missione di Althea non è mai stata rivelata: è una giornalista che raccoglie storie, ma per quale reale motivo? Forse potremo non scoprirlo mai: molti pericoli minacceranno la sua sopravvivenza. Charlie invece è in qualche modo diventato una parte della famiglia di Fear The Walking Dead dopo aver ucciso uno dei membri più amati, tutti la proteggono, è una figlia dell'apocalisse, probabilmente per lei non ci sono imminenti ipotesi negative.

L'episodio è scritto da Chambliss e Goldberg ed è diretto da Michael Satrazemis. Satrazemis ha precedentemente diretto episodi sia Fear the Walking Dead che di The Walking Dead che tornerà con la sua decima stagione ad ottobre.